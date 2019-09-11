Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modelleri tanıtıldı. Şirketin ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Cupertino’da bulunan genel merkezi Apple Park’ta düzenlenen etkinlikte tanıtılan Apple’ın yeni akıllı telefonları iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’tan oluştu. İşte Apple iPhone 11 fiyatı ve özellikleri...

IPHONE 11 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

iPhone 11, 12 MP’lik çift arka kamera ile gelirken; cihazda 12 MP’lik ön kamera bulunuyor.

iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max modellerinde ise üçlü arka kamera sistemi bulunuyor. Telefonun arkasında yer alan bu kamera sistemi, 12 MP’lik geniş açılı, 12 MP’lik telefoto ve 12 MP’lik ultra geniş açılı lenslerden oluşuyor.

iPhone 11'de pil ömrü iPhone XR'ye göre 1 saat uzarken, iPhone 11 Pro iPhone XS'e göre 4 saat, iPhone 11 Pro Max ise iPhone XS Max'e göre 5 saate kadar fazla pil ömrü sunuyor.

iPhone 11'de 64 GB, 128 GB ve 256 GB olan depolama seçenekleri, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te ise 64 GB, 256 GB ve 512 GB olarak sunuluyor.

IPHONE 11 FİYATI NE KADAR

Çift arka kameralı iPhone 11 için başlangıç fiyatı 699 dolar olurken, üç arka kameralı iPhone 11 Pro’da ise başlangıç fiyatı 999 dolar olarak belirlendi.

Apple’ın en üst iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max ise 1099 dolardan başlayan fiyatla satılacak. iPhone 11’de 6.1 inç olan ekran, iPhone 11 Pro’da 5.8 inç. iPhone 11 Pro Max ise 6.5 inçlik ekran büyüklüğüne sahip.

IPHONE 11 FİYATLARI 699 DOLARDAN BAŞLAYIP, 1449 DOLARA KADAR ÇIKIYOR

A13 Bionic çip barındıran 3 yeni iPhone modeli de 20 Eylül'de satışa sunulacak. iPhone 11 modellerinin yurt dışı fiyatları ise şu şekilde açıklandı:

IPHONE 11 YURTDIŞI FİYATLARI

64 GB iPhone 11 - 699 dolar

128 GB iPhone 11 - 749 dolar

256 GB iPhone 11 - 849 dolar

IPHONE 11 PRO YURTDIŞI FİYATLARI

64 GB iPhone 11 Pro - 999 dolar

256 GB iPhone 11 Pro - 1149 dolar

512 GB iPhone 11 Pro - 1349 dolar

IPHONE 11 PRO MAX YURTDIŞI FİYATLARI

64 GB iPhone 11 Pro Max 1099 dolar

256 GB iPhone 11 Pro Max 1249 dolar

512 GB iPhone 11 Pro Max 1449 dolar