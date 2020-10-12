Apple’ın merakla beklenen iPhone 12 modeli lansmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Apple CEO'su Tim Cook'un lansmanını yapacağı iPhone 12 tanıtımı Kaliforniya'da gerçekleştirilecek. iPhone 12 bazı yenilikler ile birlikte geliyor. Peki iPhone 12 ne zaman, saat kaçta tanıtılacak? İşte Apple iPhone 12 fiyatı ve özellikleri...

APPLE iPHONE 12 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TANITILACAK?

Koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle yaşanan üretim ve arz sıkıntıları, 2019 yılının eylül ayında tanıtılan iPhone 11’in ardından iPhone ailesine katılması beklenen iPhone 12 serisinin tanıtımının gecikmesine yol açtı.

Apple, 13 Ekim 2020 Salı günü Türkiye saati ile 20.00'da yeni iPhone 12 modelini yapacağı lansman ile tanıtacak.

5G TEKNOLOJİSİ

Davetiyedeki "Hi, Speed" (Merhaba, Hız) sözleri birçok uzmana göre Apple'ın yeni telefonlarında 5G teknolojisine geçeceğinin işareti.

Apple bu konuda rakipleri Google, Motorola, Samsung, Huawei, LG ve diğerlerinin gerisinde kalmıştı.

A14 BIOTIC İŞLEMCİ

Tüm iPhone 12 modellerinin A14 Bionic işlemciye sahip olacağı tahmin ediliyor.

Ancak iki Pro modelinin daha fazla RAM'ı olacağı (standart modelde 4GB, Max'ta ise 6GB) belirtiliyor.

Ayrıca bu telefonların 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Bu iki modelle üç arka kamera ve LiDar derinlik tarayıcısı bulunması bekleniyor.

Tüm yeni iPhone modellerinde 5G teknolojisinin olup olmayacağı bilinmiyor.

Ancak beklenti sadece Pro modellerinin yeni nesil ağları destekleyeceği yönünde.

iPHONE 12 FİYATI NE KADAR?

iPhone 12'nin fiyatının 800 dolar seviyelerinde olması bekleniyor.

iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gövde: Alüminyum

Ekran: 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2227 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (649$),256 GB (749$)

İPHONE 12 MAX ÖZELLİKLERİ

Gövde: Alüminyum

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 4 GB

Hafıza: 128/256 GB

Batarya: 2815 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (749$),256 GB (849$)

İPHONE 12 PRO ÖZELLİKLERİ

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.1 inç büyüklüğünde 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 2775 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (Sub-6GHz),Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (999$),256 GB (1.099$),512 GB (1.199$)

İPHONE 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Gövde: Paslanmaz çelik

Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2778 x 1284 piksel çözünürlük sunan OLED ekran

Yonga: A14 Bionic

RAM: 6 GB

Hafıza: 128/256/512 GB

Batarya: 3687 mAh

Kamera (Arka): Ana+geniş açı+telefoto+LiDAR

Diğer özellikler: 5G (mmWave),Face ID, suya dayanıklılık

Fiyatlandırma: 128 GB (1.099$),256 GB (1.199$),512 GB (1.399$)