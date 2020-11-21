iPhone 12 serisi Türkiye satış fiyatları resmen açıklandı. Apple, 13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikle, yeni akıllı telefon serisi olan iPhone 12 serisini tanıtmıştı. Tanıtım tarihinden itibaren teknoloji meraklıları heyecanla bu seriyi bekliyor. iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 özellikleri ve kutu içeriği nasıl?

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

Kapasite

64 GB

128 GB

256 GB

Boyut ve Ağırlık

Genişlik:

71,5 mm

Uzunluk:

146,7 mm

Derinlik:

7,4 mm

Ağırlık: 162 gram

Ekran

Super Retina XDR ekran

6.1 inç (diyagonal) tam ekran OLED

460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük

iPhone 12’nin ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.06 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).

HDR ekran

True Tone

Geniş renk yelpazesi (P3)

Haptic Touch

2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)

625 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık

60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik)

Çip

A14 Bionic çip

Yeni nesil Neural Engine

Kamera

12 MP çift kamera sistemi: Ultra Geniş ve Geniş kameralar

Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

Geniş: ƒ/1.6 diyafram

2 kat optik uzaklaştırma

5 kata kadar dijital zoom

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); yedi bileşenli lens (Geniş)

Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash

Panorama (63 MP’e kadar)

Safir kristal lens kapağı

%100 Focus Pixels (Geniş)

Gece modu (Ultra Geniş, Geniş)

Deep Fusion (Ultra Geniş, Geniş)

Akıllı HDR 3

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Lens düzeltme (Ultra Geniş)

Gelişmiş kırmızı göz düzeltme

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG



Video Kaydı

Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video kaydı

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

2 kat optik uzaklaştırma

3 kata kadar dijital zoom

İşitsel zoom

Daha parlak True Tone Flash

QuickTake video

Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Gece modunda hızlı çekim

Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı

4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme

Videoyu oynatırken yakınlaştırma

Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264

Stereo kayıt

TrueDepth Kamera

12 MP kamera

ƒ/2.2 diyafram

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Animoji ve Memoji

Gece modu

Deep Fusion

Akıllı HDR 3

Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video kaydı

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Gece modunda hızlı çekim

Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

QuickTake video

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Lens düzeltme

Retina Flash

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Face ID

TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma

Cellular ve

Wireless

Model A2403*

5G NR (Bant n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79)

FDD‑LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)

TD‑LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

Model A2399*

5G NR (Bant n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79)

FDD‑LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)

TD‑LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

5G (sub‑6 GHz)4

4x4 MIMO ve LAA özelliklerine sahip Gigabit LTE4

2x2 MIMO özellikli Wi‑Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.0 wireless teknolojisi

Uzamsal farkındalık için Ultra Geniş Bant çipi5

Okuyucu modu özellikli NFC

Güç koruma özellikli Ekspres Kartlar

Konum

Yerleşik GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou

Dijital pusula

Wi-Fi

Cellular

iBeacon ile mikro lokasyon

Görüntülü Arama

Hücresel ağ veya Wi-Fi üzerinden FaceTime görüntülü arama

5G veya Wi-Fi üzerinden FaceTime HD (1080p) görüntülü arama

Sesli Arama

FaceTime sesli arama

Voice over LTE (VoLTE)4

Wi-Fi üzerinden arama4

Ses Çalma

Desteklenen ses biçimleri: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3),Dolby Digital Plus (E‑AC‑3),Dolby Atmos ve Audible (2, 3, 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)

Uzamsal ses çalma

Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı

Video Oynatma

Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 ve Motion JPEG

Dolby Vision, HDR10 ve HLG özellikli HDR

Apple TV’ye (2. nesil veya daha yeni bir model) veya AirPlay 2 özellikli akıllı televizyonlara 4K HDR kalitesine kadar AirPlay yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı

Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning - VGA Adaptörü ile 1080p’ye kadar (adaptörler ayrı satılır)

Siri

Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın

Kilit Ekranı’nızda ve Mesajlar, Mail, QuickType ve daha fazla uygulamada akıllı öneriler alın

“Hey Siri” özelliğiyle, ellerinizi kullanmadan sadece sesinizle etkinleştirin

Favori uygulamalarınızda kestirmeleri çalıştırmak için sesinizi kullanın

Güç ve Pil

Video oynatma:

17 saate kadar

Online video izleme:

11 saate kadar

Ses çalma:

65 saate kadar

Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil

15 W’a kadar MagSafe özellikli kablosuz şarj10

7,5 W’a kadar Qi özellikli kablosuz şarj10

USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme

Hızlı şarj özelliği: 20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj11 (adaptör ayrı satılır)

MagSafe

15 W’a kadar kablosuz şarj10

Mıknatıs dizilimi

Hizalama mıknatısı

Aksesuar Tanıma özellikli NFC

Manyetometre

Sensörler

Face ID

Barometre

Üç eksenli jiroskop

İvmeölçer

Yakınlık sensörü

Ortam ışığı sensörü

İşletim Sistemi

iOS 14

Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, sunduğu birçok güçlü özelliğin yanı sıra gizliliğinizi koruyan bir tasarıma sahip.

Erişilebilirlik

Erişilebilirlik özellikleri, engelleri olan kişilerin yeni iPhone’larından en verimli şekilde yararlanabilmelerine yardımcı olur. Görsel ve işitsel becerilerin yanı sıra hareket ve öğrenme becerilerini destekleyen yerleşik özellikler sayesinde dünyanın en kişisel aygıtının keyfini sonuna kadar çıkarın.

Özelliklerden bazıları:

VoiceOver

Büyütme

Büyüteç

Siri ve Dikte

Siri’ye Yazma

Anahtarla Denetim

Gizli Alt Yazılar

AssistiveTouch

Ekranı Seslendir

Arka Dokunuş

İPHONE 12 KUTU İÇERİĞİ

Apple, iPhone 12 serisi kutu içieriği ile ilgili "Çevreyle ilgili hedeflerimize ulaşma çabalarımızın bir parçası olarak, iPhone 12 ve iPhone 12 mini güç adaptörü veya EarPods ile sunulmuyor. Kutuda; USB-C güç adaptörleri ve bilgisayar bağlantı noktalarıyla uyumlu, hızlı şarj özelliğini destekleyen bir USB-C - Lightning kablosu yer alıyor." dedi.

İPHONE 12 MİNİ TÜRKİYE FİYATI

64 GB2

10.999,00 TL

128 GB2

11.499,00 TL

256 GB2

12.499,00 TL