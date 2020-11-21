iPhone 12 serisi Türkiye satış fiyatları resmen açıklandı. Apple, 13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikle, yeni akıllı telefon serisi olan iPhone 12 serisini tanıtmıştı. Tanıtım tarihinden itibaren teknoloji meraklıları heyecanla bu seriyi bekliyor. iPhone 12 fiyatı ne kadar? iPhone 12 özellikleri ve kutu içeriği nasıl?
İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ
Kapasite
64 GB
128 GB
256 GB
Boyut ve Ağırlık
Genişlik:
71,5 mm
Uzunluk:
146,7 mm
Derinlik:
7,4 mm
Ağırlık: 162 gram
Ekran
Super Retina XDR ekran
6.1 inç (diyagonal) tam ekran OLED
460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük
iPhone 12’nin ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.06 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).
HDR ekran
True Tone
Geniş renk yelpazesi (P3)
Haptic Touch
2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)
625 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği
Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık
60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik)
Çip
A14 Bionic çip
Yeni nesil Neural Engine
Kamera
12 MP çift kamera sistemi: Ultra Geniş ve Geniş kameralar
Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı
Geniş: ƒ/1.6 diyafram
2 kat optik uzaklaştırma
5 kata kadar dijital zoom
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)
Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); yedi bileşenli lens (Geniş)
Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash
Panorama (63 MP’e kadar)
Safir kristal lens kapağı
%100 Focus Pixels (Geniş)
Gece modu (Ultra Geniş, Geniş)
Deep Fusion (Ultra Geniş, Geniş)
Akıllı HDR 3
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme (Ultra Geniş)
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
Video Kaydı
Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video kaydı
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)
2 kat optik uzaklaştırma
3 kata kadar dijital zoom
İşitsel zoom
Daha parlak True Tone Flash
QuickTake video
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Gece modunda hızlı çekim
Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
Videoyu oynatırken yakınlaştırma
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Stereo kayıt
TrueDepth Kamera
12 MP kamera
ƒ/2.2 diyafram
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Animoji ve Memoji
Gece modu
Deep Fusion
Akıllı HDR 3
Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video kaydı
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Gece modunda hızlı çekim
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
QuickTake video
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme
Retina Flash
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Face ID
TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma
Cellular ve
Wireless
Model A2403*
5G NR (Bant n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79)
FDD‑LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)
TD‑LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Model A2399*
5G NR (Bant n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79)
FDD‑LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66)
TD‑LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
5G (sub‑6 GHz)4
4x4 MIMO ve LAA özelliklerine sahip Gigabit LTE4
2x2 MIMO özellikli Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0 wireless teknolojisi
Uzamsal farkındalık için Ultra Geniş Bant çipi5
Okuyucu modu özellikli NFC
Güç koruma özellikli Ekspres Kartlar
Konum
Yerleşik GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDou
Dijital pusula
Wi-Fi
Cellular
iBeacon ile mikro lokasyon
Görüntülü Arama
Hücresel ağ veya Wi-Fi üzerinden FaceTime görüntülü arama
5G veya Wi-Fi üzerinden FaceTime HD (1080p) görüntülü arama
Sesli Arama
FaceTime sesli arama
Voice over LTE (VoLTE)4
Wi-Fi üzerinden arama4
Ses Çalma
Desteklenen ses biçimleri: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3),Dolby Digital Plus (E‑AC‑3),Dolby Atmos ve Audible (2, 3, 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)
Uzamsal ses çalma
Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı
Video Oynatma
Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 ve Motion JPEG
Dolby Vision, HDR10 ve HLG özellikli HDR
Apple TV’ye (2. nesil veya daha yeni bir model) veya AirPlay 2 özellikli akıllı televizyonlara 4K HDR kalitesine kadar AirPlay yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı
Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning - VGA Adaptörü ile 1080p’ye kadar (adaptörler ayrı satılır)
Siri
Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın
Kilit Ekranı’nızda ve Mesajlar, Mail, QuickType ve daha fazla uygulamada akıllı öneriler alın
“Hey Siri” özelliğiyle, ellerinizi kullanmadan sadece sesinizle etkinleştirin
Favori uygulamalarınızda kestirmeleri çalıştırmak için sesinizi kullanın
Güç ve Pil
Video oynatma:
17 saate kadar
Online video izleme:
11 saate kadar
Ses çalma:
65 saate kadar
Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
15 W’a kadar MagSafe özellikli kablosuz şarj10
7,5 W’a kadar Qi özellikli kablosuz şarj10
USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme
Hızlı şarj özelliği: 20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj11 (adaptör ayrı satılır)
MagSafe
15 W’a kadar kablosuz şarj10
Mıknatıs dizilimi
Hizalama mıknatısı
Aksesuar Tanıma özellikli NFC
Manyetometre
Sensörler
Face ID
Barometre
Üç eksenli jiroskop
İvmeölçer
Yakınlık sensörü
Ortam ışığı sensörü
İşletim Sistemi
iOS 14
Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, sunduğu birçok güçlü özelliğin yanı sıra gizliliğinizi koruyan bir tasarıma sahip.
Erişilebilirlik
Erişilebilirlik özellikleri, engelleri olan kişilerin yeni iPhone’larından en verimli şekilde yararlanabilmelerine yardımcı olur. Görsel ve işitsel becerilerin yanı sıra hareket ve öğrenme becerilerini destekleyen yerleşik özellikler sayesinde dünyanın en kişisel aygıtının keyfini sonuna kadar çıkarın.
Özelliklerden bazıları:
VoiceOver
Büyütme
Büyüteç
Siri ve Dikte
Siri’ye Yazma
Anahtarla Denetim
Gizli Alt Yazılar
AssistiveTouch
Ekranı Seslendir
Arka Dokunuş
İPHONE 12 KUTU İÇERİĞİ
Apple, iPhone 12 serisi kutu içieriği ile ilgili "Çevreyle ilgili hedeflerimize ulaşma çabalarımızın bir parçası olarak, iPhone 12 ve iPhone 12 mini güç adaptörü veya EarPods ile sunulmuyor. Kutuda; USB-C güç adaptörleri ve bilgisayar bağlantı noktalarıyla uyumlu, hızlı şarj özelliğini destekleyen bir USB-C - Lightning kablosu yer alıyor." dedi.
İPHONE 12 MİNİ TÜRKİYE FİYATI
64 GB2
10.999,00 TL
128 GB2
11.499,00 TL
256 GB2
12.499,00 TL
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