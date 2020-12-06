Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro fiyatı ne kadar? iPhone 12 Pro özellikleri nelerdir?

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Apple tarafından satışa sunuldu. Merakla beklenen iPhone'nun son modeli teknoloji severler tarafından merak ediliyor. İşte iPhone 12 ve iPhone 12 Pro fiyatı ve özellikleri

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro fiyatı ne kadar? iPhone 12 Pro özellikleri nelerdir?

Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelini satışa sundu. Merakla beklenen iPhone 12'nin Türkiye satışı da gerçekleşiyor. İşte iPhone 12 fiyatı ve özellikleri

iPHONE 12 VE iPHONE 12 PRO ÖZELLİKLERİ

iPhone 12, OLED özellikli 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.

iPhone 12’de yer alan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

A14 Bionic chip ile gelen telefonun arka tarafında iki adet 12 MP kamera bulunuyor. 4GB RAM’e sahip iPhone 12’de depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde. iPhone 12 Pro’da ise 512 GB kapasite seçeneği de bulunuyor.

iPhone 12 mini fiyat:

64 GB – 9.999 TL
128 GB – 10.499 TL
256 GB – 11.499 TL

iPhone 12 fiyat:

64 GB – 10.999 TL
128 GB – 11.499 TL
256 GB – 12.499 TL

iPhone 12 Pro fiyat:

128 GB – 14.999 TL
256 GB – 15.999 TL
512 GB – 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max fiyat:

128 GB – 16.999 TL
256 GB – 17.999 TL
512 GB – 19.999 TL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Banka çalışma saatlerinde yeni düzenleme! Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yeni banka mesai saatleri
MERAK EDİLENLERİşte bankaların yeni mesai saatleri!
Emekli maaşı 2021 zammı son dakika! 2021 Ocak emekli maaşı belli gibi! İşte emekli maaşı zammı tahminleri
MERAK EDİLENLER2021 emekli maaş zammı ne kadar olacak?
2021 memur maaşı zammı ne olur? Enflasyon rakamlarına göre Memur maaşı 2021 ne kadar olacak?
MERAK EDİLENLER2021 Memur maaşı zammı ne kadar olacak?
2021 Asgari ücret zammı son dakika! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2021 asgari ücret ve AGİ tahminleri
MERAK EDİLENLERAsgari ücret 2021 zammı ne kadar olur?
2021 Memur maaş zammı ne kadar? Memur maaş zammı son durum
MERAK EDİLENLERİşte memur maaş zammında son durum
2021 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette son durum
MERAK EDİLENLERAsgari ücret zammı için geri sayım
KYK borç yapılandırması nasıl yapılır? KYK borç faizleri silinecek mi? KYK borç ödemeleri ne zaman başlayacak?
MERAK EDİLENLERKYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
Vergi borcu yapılandırma 2020: Vergi borcu yapılandırma başvuru ekranı
MERAK EDİLENLERVergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Moody's kredi notu belli oldu! Moody's Türkiye kredi notunu güncelledi mi?
MERAK EDİLENLERMoody's Türkiye kredi notunu güncelledi mi?
2021 emekli maaşı zammı son dakika! 2021 emekli maaşı ne kadar olur? İşte emekli maaşı zammı tahminleri
MERAK EDİLENLER2021 emekli maaş zammı belli gibi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X