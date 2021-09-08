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Apple’ın her yıl eylül ayında düzenlediği ve yeni iPhone modellerini tanıttığı etkinliğin bu yılki tarihini resmen açıkladı. iPhone 13 serisinin tanıtılması beklenen etkinlik; 14 Eylül’de gerçekleştirilecek.

Apple’ın California’daki merkez kampüsünde düzenlenecek olan tanıtım etkinliği, online olarak yapılacak. Apple’ın 14 Eylül için gönderdiği davetiyede yer alan bilgilere göre 14 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek olan etkinlik, Türkiye saati ile saat 20:00’da başlayacak.

Apple’ın eylül etkinliği, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine Apple.com adresinden veya Apple TV uygulamasından online olarak izlenebilecek.

ADI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ...

Apple Park’ın çeşitli bölümlerinde önceden yapılmış çekimler oluşturulması beklenen yayında, Apple’ın merakla beklenen yeni ürünleri tanıtılacak. Bu ürünler arasında en çok merak edileni hiç şüphesiz ki geçen yıl piyasa çıkan iPhone 12 serisinden sonra gelecek olan iPhone 13 serisi.

Henüz adı kesinleşmekle birlikte, yeni iPhone serisinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan etkinlikte ayrıca Apple’ın yeni akıllı saati Apple Watch Series 7’nin de sahne alması bekleniyor.