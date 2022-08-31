iPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.

Çinli tedarikçiyi bırakan Apple, Güney Koreli LG Innotek'i seçti. Bu tercih iPhone'un üretim maliyetlerini de artırdı. Zira LG'nin ön kamera bloğu Çinli üreticiye göre üç kat daha maliyetli.



LG tarafından üretilecek ön kamera setiyle iPhone 14'ün selfie kamerasına ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Analizlere göre ön kamera hem şekil hem performans olarak gelişecek. Ön kamerada altı parçalı F/1,9 açıklığında bir lens kullanılacak.