ABD – Çin ticaret savaşının çığrından çıkması ihtimaline karşı Apple Inc.'in bir b planı olduğu ortaya çıktı

Bloomberg'in haberine göre, Hon Hai Precision Industry Co.'dan üst düzey bir yetkiliye göre Cupertino merkezli şirketin ana imalat ortağı, gerekirse ABD'ye giden tüm iPhone'ları Çin dışında üretmek için yeterli kapasiteye sahip. Tayvan imalatçı şu anda akıllı telefon üretiminin çoğunu Çin'de yapıyor.

Hem iPhone ve iPad'lerin çoğunun üretim yeri olması hem de en büyük uluslararası pazarı olması nedeniyle Çin, Apple için kritik önemde. Buna karşın ABD Başkanı Pekin'i 300 milyar dolarlık Çin ürününe yeni vergi uygulamakla tehdit etti ve bu hamle Apple'ın en karlı ürünlerinde vergiyi yükseltirken gerginliği önemli ölçüde artırabilir. Foxconn olarak bilinen Hon Hai, ABD'li elektronik devinin en önemli üretim ortağı. Şirketin yarı iletken biriminin yöneticisi Young Liu, Taipei'de Çarşamba günkü yatırımcı toplantısında ticaret anlaşmazlığının daha kötü ve öngörülemez bir hal alması durumunda üretimin ayarlanması gerekirse şirketin Apple'a tam destek vereceğini ifade etti.

“Üretim kapasitemizin yüzde 25'i Çin dışında ve Apple'ın ABD pazarına yönelik ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabiliriz.” diyen Liu, Apple için yatırımların artık Hindistan'da yapıldığını ekledi. Liu, “Apple'ın talebini karşılamak için yeterli kapasitemiz var.” dedi.

Liu, Apple'ın Hon Hai'ye üretimi Çin dışına çıkarma talimatı vermediğini, ancak müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak üretim hatlarını başka bir yere taşıyabileceklerini belirtti.

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https://www.bloomberght.com/foxconn-ihtiyac-halinde-tum-iphone-lar-cin-disinda-uretilebilir-2224327