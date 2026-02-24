iPhone ve Android telefonlarda pil sağlığını koruma ve pil ömrünü uzatma yolları

İster android telefonunuz olsun ister iPhone, fark etmez. Akıllı telefonların en büyük sorunu her zaman şarj sorunu ve ne kadar güncelleme yapılırsa yapılsın pil sorunu hala çözülebilmiş değil. Peki, şarjınızın beklenenden çok daha hızlı bittiği durumlarda sizin kullanımınıza bağlı bazı hatalar olabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte gün içinde şarj aletiyle dolaşmanızın önüne geçmeye yardım edecek pil ömrünü koruyan ve uzatan bazı ipuçları

Telefonun gece boyu akıllı şarjını açın

Akıllı telefonların bataryaları genellikle Lityum‑iyon pillerden oluşur ve bu piller için enerji depolamada 20–80 aralığı gayet uygundur. Pek çok akıllı telefon modelinde şarj oranı yüzde 20'nin altına düşünce şarja takılması için yüzde 80'i aşınca da şarjdan çıkarılması için uyarı verilmesinin nedeni de budur.

Gece boyunca telefonu şarja takılı bırakmak telefonun bataryasının bozulmasına neden olacağı için telefonunuzu gece boyunca şarjda bırakmak yerine sabah hazırlanırken şarj etmeyi deneyebilirsiniz.

Pilin ısınmasını hafife almayın

Yüksek sıcaklığa maruz kalmak telefonunuzun pil ömrünü azaltır. Yüksek sıcaklıktaki bir zemine temas etmekten, güneşte bırakmaktan, araba ön paneline koymaktan, yastık altında bırakıp üzerine yatmayın. Uzun süreler oyun oynamak ya da ekran açık bir şekilde kullanmaya devam etmek te pili ısıtır. Telefonu uzun saatler şarjda bırakmak da telefonun ısınmasına yol açar.