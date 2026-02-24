iPhone ve Android telefonlarda pil sağlığını koruma ve pil ömrünü uzatma yolları
Özel hayatımızdan iş hayatımıza her şeyi ellerimizde tuttuğumuz akıllı telefonlarla hallediyoruz. Bugünün dünyasında akıllı telefonlar en öncelikli ihtiyacımız ancak bu ihtiyacımızı sekteye uğratan büyük bir sorun var: Telefonların pil ömrü... Akıllı telefonların çok kolay şarjının bitmemesi için pil uzatma yollarını sizin için derledik.
İster android telefonunuz olsun ister iPhone, fark etmez. Akıllı telefonların en büyük sorunu her zaman şarj sorunu ve ne kadar güncelleme yapılırsa yapılsın pil sorunu hala çözülebilmiş değil. Peki, şarjınızın beklenenden çok daha hızlı bittiği durumlarda sizin kullanımınıza bağlı bazı hatalar olabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte gün içinde şarj aletiyle dolaşmanızın önüne geçmeye yardım edecek pil ömrünü koruyan ve uzatan bazı ipuçları
Telefonun gece boyu akıllı şarjını açın
Akıllı telefonların bataryaları genellikle Lityum‑iyon pillerden oluşur ve bu piller için enerji depolamada 20–80 aralığı gayet uygundur. Pek çok akıllı telefon modelinde şarj oranı yüzde 20'nin altına düşünce şarja takılması için yüzde 80'i aşınca da şarjdan çıkarılması için uyarı verilmesinin nedeni de budur.
Gece boyunca telefonu şarja takılı bırakmak telefonun bataryasının bozulmasına neden olacağı için telefonunuzu gece boyunca şarjda bırakmak yerine sabah hazırlanırken şarj etmeyi deneyebilirsiniz.
Pilin ısınmasını hafife almayın
Yüksek sıcaklığa maruz kalmak telefonunuzun pil ömrünü azaltır. Yüksek sıcaklıktaki bir zemine temas etmekten, güneşte bırakmaktan, araba ön paneline koymaktan, yastık altında bırakıp üzerine yatmayın. Uzun süreler oyun oynamak ya da ekran açık bir şekilde kullanmaya devam etmek te pili ısıtır. Telefonu uzun saatler şarjda bırakmak da telefonun ısınmasına yol açar.
Ekran parlaklığını düşürün ve bağlantıları optimize edin
Ekran parlaklığını yüksek seviyede kullanmaktan otomatik parlaklığa ya da koyu mod gibi, ekrandan harcanan pili ciddi seviyede azaltan ekran ayarlarını kullanmak pil ömrünü uzatır. Telefonunda mobil veri ayarlarınızı 5G'de sabir kullanmak yerine LTE’ye geçmek de pil ömrünüz için verimli olacaktır.
Düşük güç modunu kullanın
Özellikle iPhone telefonlarda düşük güç modu sekmesi telefonunuzun pilini yüzde 80'in altına düştüğü andan itibaren daha tasarruflu kullanmanıza yardım eder.
Arka planda çalışan uygulamalara ve konuma dikkat
Bazı uygulamaların konumunun sürekli açık olması şarjınızın daha çok gitmesine neden olur çünkü konumuzu kullanan uygulamalar arka planda şarj yemeye devam eder. Konum ayarları sekmesinden telefonunuzun şarjını tüketen uygulamaları tespit edebilir hem konumuzun kullanılması iznini kapatabilirsiniz hem de bazı uyguların arka planda çalışmaya devam etmesini engelleyebilirsiniz.