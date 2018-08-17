Samsung'un çiçeği burnunda yeni amiral gemisi Galaxy Note 9, EverythingApplePro adlı YouTube kanalının gerçekleştirdiği hız testinde iPhone X ile karşı karşıya geldi. 6 GB RAM'li Galaxy Note 9 ile 3 GB RAM'li iPhone X'un kullanıldığı testlerde, cihazların uygulama/oyun açma ve video işleme hızları dikkate alındı.

İki aşamada gerçekleştirilen testlerin ilkinde geride kalan Galaxy Note 9, ikinci aşamada ise öne geçmeyi başardı. Genel toplama bakıldığında ise iki cihaz arasındaki hız farkı, çok düşük seviyelerde kaldı. Buna karşın iPhone X'un 1 yıl önce satışa sunulduğunu, Galaxy Note 9'un ise henüz çok yeni olduğunu belirtmekte yarar var. Testin sonucunu etkileyen önemli bir unsur olarak da bazı uygulamaların Note 9 ile henüz tam uyumlu çalışamıyor olması. Bu da cihazın performansına olumsuz yansıdı.

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