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        Haberler Spor Futbol İngiltere Ipswich Town: 0 - Manchester City: 6 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ipswich Town: 0 - Manchester City: 6 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Ipswich Town sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 6-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 21:27 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:27
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        Manchester City gol oldu yağdı!
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        İngiltere Premier Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Ipswich Town ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 6-0 kazandı.

        M. City'e galibiyeti getiren golleri Phil Foden (2), Matteo Kovacic, Jeremy Doku, Erling Haaland ve James McAtee kaydetti.

        Bu sonucun ardından Man. City 38 puana yükseldi. Ipswich ise 16 puanda kaldı.

        Ligin 23. haftasında Manchester City sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Ipswich ise deplasmanda Liverpool'a konuk olacak.

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