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        İptal durumunda yenileme seçimlerinin tarihi belli oldu

        Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Yerel Seçimlerin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimleri 2 Haziran 2024'te yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 02:15 Güncelleme: 28.03.2024 - 02:15
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        İptal durumunda yenileme seçimlerinin tarihi belli oldu
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        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi.

        YSK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetler Seçimi Hakkında Kanun gereği, bir seçim çevresindeki seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; kararda bu nedenle, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimleri"nin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği kaydedildi.

        Kararda, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği vurgulandı.

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        #31 Mart yerel seçimleri
        #Resmi Gazete
        #Yüksek Seçim Kurulu
        #Son dakika haberler
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