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İptal edilen uçak seferleri listesi: 5-6 Şubat 2023 hangi uçuşlar iptal oldu?

Türkiye genelinde kötü hava koşulları sebebiyle birçok uçuş seferi iptal edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle THY, Anadolu Jet ve Pegasus gibi havayolu şirketleri uçuş iptali kararı aldı. THY, İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti. Yaşanan gelişmelerinin ardından, hangi uçuşların iptal edildiği uçak bileti alan yolcular tarafından mercek altına alındı. İşte 5-6 Şubat 2023 iptal edilen uçak seferleri listesi...

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  • İptal edilen uçak seferleri listesi: 5-6 Şubat 2023 Pegasus, Anadolu Jet ve THY hangi uçuşlar iptal oldu?

    Yurt genelinde yaşanan soğuk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok havayolu firması uçuş seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Beklenen kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararıyla iptal edilebileceğine dikkat çekti. Yaşanan bu gelişmenin ardından, THY, Anadolu Jet ve Pegasus gibi havayolu şirketleri yolcularını iptal edilen seferler konusunda uyardı. Peki, "5-6 Şubat 2023 Pegasus, Anadolu Jet ve THY hangi uçuşlar iptal oldu?"  İşte detaylar...
  • İptal edilen uçak seferleri listesi: 5-6 Şubat 2023 Pegasus, Anadolu Jet ve THY hangi uçuşlar iptal oldu?

    THY 238 UÇUŞ SEFERİNİ İPTAL ETTİ!

    THY, İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle 5-6 şubattaki 238 seferini iptal etti.
  • İptal edilen uçak seferleri listesi: 5-6 Şubat 2023 Pegasus, Anadolu Jet ve THY hangi uçuşlar iptal oldu?

    THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı toplam 238 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, İstanbul'da beklenen Kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5 ve 6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri olduğu belirtilerek,

     

    "İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi.
  • İptal edilen uçak seferleri listesi: 5-6 Şubat 2023 Pegasus, Anadolu Jet ve THY hangi uçuşlar iptal oldu?

    HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

    Türk Hava Yolları(THY), 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcuları uyardı. 

     
  • İptal edilen uçak seferleri listesi: 5-6 Şubat 2023 Pegasus, Anadolu Jet ve THY hangi uçuşlar iptal oldu?

    THY'den yapılan açıklamada, beklenen hava muhalefeti nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği belirtilerek, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranları üzerinden uçuş numaralarını veya parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri, uçuşlara ilişkin yolcuların hakları yine aynı sayfadan öğrenebilecekleri ifade edildi.

     
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