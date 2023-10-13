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        Haberler Dünya Iraklılar Tahrir Meydanı'nda toplanarak Filistinlilere destek gösterisi yaptı

        Iraklılar Tahrir Meydanı'nda toplanarak Filistinlilere destek gösterisi yaptı

        İsrail-Hamas çatışmaları yedinci gününde devam ederken binlerce Iraklı, Tahrir Meydanı'nda Filistinlilere destek olmak için bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:56
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        Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce Iraklı, Filistin'e destek gösterisinde bulundu.

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        İsrail'in saldırılarını kınamak amacıyla sloganlar atan vatandaşlar, Irak ve Filistin bayrakları taşıdı.

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        Vatandaşlar, cuma namazını gösteri alanında kıldı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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