Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İran: 5 - Kosta Rika: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İran: 5 - Kosta Rika: 0 | MAÇ SONUCU

        İran A Milli Futbol Takımı, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı Kosta Rika'yı 5-0 yendi. İran ayrıca hazırlık maçı seremonisine, savaşta hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarıyla çıktı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.03.2026 - 18:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'dan Kosta Rika'ya farklı tarife!

        İran, müsabakanın ilk yarısını 12. dakikada Ali Gholizadeh, 20. ve 35. dakikalarda penaltıdan Mehdi Taremi'nin, 32. dakikada Muhammed Mohebi'nin golleriyle 4-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da ataklarını sürdüren İran, 55. dakikada Mehdi Ghayedi'nin golüyle farkı 5'e çıkardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İran sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Öte yandan, FIFA Başkanı Gianni Infantino, mücadelenin ilk yarısını tribünden takip ettikten sonra devre arasında stattan ayrıldı.

        İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade de karşılaşmayı izledi.

        REKLAM

        Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında İran Milli Futbol Takımı, 27 Mart'ta ise Nijerya'ya 2-1 yenilmişti.

        İRAN, SAHAYA ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARIYLA ÇIKTI

        28 Şubat’ta Minab’da bir ilkokula düzenlenen ve 168 kız çocuğu ile öğretmenlerinin hayatını kaybettiği saldırıya ve savaşta hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için Nijerya ile oynadığı maçın seremonisine çocuk sırt çantalarıyla çıkan İran Milli Futbol Takımı, Kosta Rika ile oynadığı hazırlık maçında da benzer bir eyleme imza attı.

        Seremoniye ellerinde savaş boyunca öldürülen çocukların fotoğraflarıyla çıkan futbolcular, yaşanan sivil kayıplara ve çocukların dramına bir kez daha dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Milli marşlar okunurken, seremonideki İranlı futbolcular ve yedek kulübesindeki teknik heyet, fotoğrafları göğüslerinde tutarak poz verdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
