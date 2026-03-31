İran: 5 - Kosta Rika: 0 | MAÇ SONUCU

İran, müsabakanın ilk yarısını 12. dakikada Ali Gholizadeh, 20. ve 35. dakikalarda penaltıdan Mehdi Taremi'nin, 32. dakikada Muhammed Mohebi'nin golleriyle 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren İran, 55. dakikada Mehdi Ghayedi'nin golüyle farkı 5'e çıkardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İran sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan, FIFA Başkanı Gianni Infantino, mücadelenin ilk yarısını tribünden takip ettikten sonra devre arasında stattan ayrıldı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade de karşılaşmayı izledi.

Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında İran Milli Futbol Takımı, 27 Mart'ta ise Nijerya'ya 2-1 yenilmişti.

İRAN, SAHAYA ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARIYLA ÇIKTI

28 Şubat’ta Minab’da bir ilkokula düzenlenen ve 168 kız çocuğu ile öğretmenlerinin hayatını kaybettiği saldırıya ve savaşta hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için Nijerya ile oynadığı maçın seremonisine çocuk sırt çantalarıyla çıkan İran Milli Futbol Takımı, Kosta Rika ile oynadığı hazırlık maçında da benzer bir eyleme imza attı.

Seremoniye ellerinde savaş boyunca öldürülen çocukların fotoğraflarıyla çıkan futbolcular, yaşanan sivil kayıplara ve çocukların dramına bir kez daha dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Milli marşlar okunurken, seremonideki İranlı futbolcular ve yedek kulübesindeki teknik heyet, fotoğrafları göğüslerinde tutarak poz verdi.