İran basını: Tahran ABD'nin yeni teklifine yanıt verdi
İran basını, İran'ın ABD'nin gönderdiği teklife yanıt verdiğini bildirdi.
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 11:48
İran basını, ABD'nin Pakistan aracılığıyla İran'a gönderdiğini yeni teklif metnine yanıt verdiğini bildirdi.
İran'ın 14 maddelik teklif metninin ardından ABD de Pakistan aracılığıyla İran'a yeni teklif metni gönderdi. İran basınında çıkan habere göre, Tahran ABD'ye yanıtını gönderdi.
İran basını dün akşam metnin incelendiği ancak ABD'ye henüz bir yanıt verilmediğini belirtmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de dün akşam yaptığı açıklamada ABD'nin teklif metnini incelemeye devam ettiklerini söylemişti.
