        İran'dan Dünya Kupası kararı! - Futbol Haberleri

        İran'dan Dünya Kupası kararı!

        İran, 2026 Dünya Kupası öncesi ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle turnuvaya katılım konusunda belirsizlik yaşıyor. İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, "Bugün yaşananlar ve ABD'nin saldırısı sonrası Dünya Kupası'na umutla bakmamız zor görünüyor." dedi.

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 09:54
        İran'dan Dünya Kupası kararı!

        FIFA, 2026 Dünya Kupası öncesinde ciddi bir belirsizlikle karşı karşıya. Turnuvaya katılmayı garantileyen İran’ın yaşanan siyasi gerilim nedeniyle ABD’de oynanacak maçlara gitmesinin zor olduğu ifade edildi.

        Tahran’da İran devlet televizyonuna konuşan İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, İsrail ve ABD ile yaşanan son gelişmeler sonrası turnuvaya katılım konusunda umutlu olmadıklarını söyledi. Taj, “Bugün yaşananlar ve ABD’nin saldırısı sonrası Dünya Kupası’na umutla bakmamız zor görünüyor. Bu konuda son kararı spor yöneticileri verecek” ifadelerini kullandı.

        İran, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçını da ABD topraklarında oynayacak.

        İran’ın 15 Haziran’da Los Angeles’ta Yeni Zelanda ile, 21 Haziran’da yine aynı şehirde Belçika ile ve 26 Haziran’da Seattle’da Mısır ile karşılaşması planlanıyor. Ayrıca İran ile Amerika Birleşik Devletleri’nin son 16 turunda eşleşme ihtimali de bulunuyor. Bu ihtimal, FIFA açısından organizasyonel bir krizi beraberinde getirebilir.

        Öte yandan İran Futbol Federasyonu, ülkedeki ligin ikinci bir emre kadar askıya alındığını duyurdu. Karar, İran Ligi’nde forma giyen yabancı futbolcuları da doğrudan etkiledi. Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Barcelona'nın eski oyuncusu Munir El Haddadi bölgede çıkan savaşın ardından Türkiye'ye kaçtığını açıkladı.

