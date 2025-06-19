İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek
İsrail'in 13 Haziran günü İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede başlayan karşılıklı saldırılar sürerken, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin cumartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına katılacak
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına katılacak.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıya İran Dışişleri Bakanı Arakçi de katılacak. Toplantıya 40'tan fazla dışişleri bakanının katılması bekleniyor.