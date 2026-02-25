Canlı
        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'ı "yalancılıkla" suçladı | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'ı "yalancılıkla" suçladı

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın Kongre'de yaptığı konuşmada, İran'a yönelik ifadelerini eleştirdi. Bekayi, Trump'ı "yalanı tekrar etmekle" suçladı.

        Giriş: 25.02.2026 - 12:50
        İran'dan Trump'a "yalancı" suçlaması
        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ı "yalanı tekrar etmekle" suçladı.

        Bekayi, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın Kongre'deki ortak oturumda yaptığı konuşmada, İran'a yönelik ifadelerini eleştirdi.

        İranlı Sözcü, "Profesyonel yalancılar, sahte bir gerçeklik üretme konusunda özel bir uzmanlığa sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı ve Adolf Hitler’in danışmanı Joseph Goebbels'in "Yalan bir iddiayı, gerçek görünümü kazanana kadar tekrar et" sözünü hatırlatan Bekayi, şunları kaydetti:

        "Bu kural, bugün sistematik şekilde ABD hükümeti ve çevresindeki savaş yanlıları, özellikle de İsrail’in soykırımcı rejimi tarafından, İran halkına karşı yürütülen şeytani bir dezenformasyon kampanyası amacıyla kullanılmaktadır. İran’ın nükleer programı, kıtalararası balistik füzeleri ve ocak ayındaki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ortaya atılan iddialar, büyük yalanların tekrarından ibarettir. Hiç kimse bu tür yalanlara aldanmamalıdır."

        Trump, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında, İran'a yönelik, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

        İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, İran'daki protestolarda 32 bin kişinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

