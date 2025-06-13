Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.143,50 %-3,96
        DOLAR 39,4380 %0,22
        EURO 45,4414 %-0,52
        GRAM ALTIN 4.361,30 %1,80
        FAİZ 43,69 %1,51
        GÜMÜŞ GRAM 45,99 %-0,47
        BITCOIN 104.887,00 %-1,06
        GBP/TRY 53,3548 %-0,66
        EUR/USD 1,1508 %-0,66
        BRENT 74,36 %7,25
        ÇEYREK ALTIN 7.130,72 %1,80
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal - İş-Yaşam Haberleri

        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından "Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerini iptal etmiştir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından bölgedeki hava sahasıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "13 Haziran 2025 tarihinde sabah erken saatlerde İsrail tarafından İran’a yönelik başlatılan hava saldırıları neticesinde, bölgedeki güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail, İran, Suriye ve Irak hava sahaları geçici olarak hava trafiğine kapatılmıştır.

        Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır.

        Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir.

        Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır.

        Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir."

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Beşiktaş'tan santrfor hamlesi!
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Zeliha'nın hayatı için 4 yıl 2 ay hapis!
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Marmaray'daki kavgada istenen ceza belli oldu
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı
        Yabancı turist ziyareti nisanda rekor kırdı