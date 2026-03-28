        Haberler Ekonomi Enerji İran Meclis Başkanı Kalibaf: Piyasa uyuştu - Enerji Haberleri

        İran Meclis Başkanı Kalibaf: Piyasa uyuştu

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "enerji fiyatlarını düşürmek için sahte haberler yapıldığını bu nedenle piyasanın uyuştuğunu" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 01:33 Güncelleme:
        İran: Piyasa uyuştu

        İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından enerji fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

        İran Meclis Başkanı, "Enerji fiyatlarını düşürmek için o kadar çok sahte haber yaydılar ki piyasa şu an bu girişimlerden dolayı uyuştu.” dedi.

        "Devam edin, kimse size inanmıyor." ifadesini kullanan Kalibaf, gerçek enerji fiyatlarının kendini göstereceğini vurguladı.

        Kalibaf, “Güçlü olabilirler ama zeki değiller. Sahte haber kartını çok erken kullandılar.” diye konuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

