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        Haberler Gündem Güncel İranlı şarkıcının konseri iptal | Son dakika haberleri

        İranlı şarkıcının konseri iptal

        Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara'da gerçekleştirmesi planlanan konser etkinliğine izin verilmediğin duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 22:32 Güncelleme:
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        İranlı şarkıcının konseri iptal

        Çankaya Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İran asıllı Mohsen Namjoo’nun, 13 Haziran tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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