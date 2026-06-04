İranlı şarkıcının konseri iptal
Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara'da gerçekleştirmesi planlanan konser etkinliğine izin verilmediğin duyurdu
Giriş: 04 Haziran 2026 - 22:32 Güncelleme:
Çankaya Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İran asıllı Mohsen Namjoo’nun, 13 Haziran tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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