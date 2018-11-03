İstanbul hakkında en sevdiğiniz şey nedir?
Kaos! Benim ruh halimi yansıtıyor İstanbul. Hem aşıksın hem nefret ediyorsun. Ben de öyleyim, kötü alışkanlık gibiyim. İstanbul da öyle.
Bu aralar durumunuzu özetleyen bir sözcük?
Aşure. Kalabalığım çünkü. Ne ararsan var içimde. Ama yediğinde de dünyanın en lezzetli tatlısıdır ya.
Dünyadaki her telefona bir mesaj gönderme şansınız olsa ne yazardınız?
Vay, süper soru! Yeni klip şarkım Yanlış Alarm’ın YouTube link’ini yollar, “İzlemezsen üç gün içinde öleceksin” yazardım.
Bir hayvan türüyle iletişim kurabilseydiniz hangi hayvan olurdu?
Balıkları seçerdim. Rivayete göre hafızaları üç saniye olduğu için. Kimseye söyleyemediklerimi söyler söyler sonra da hatırlamamasının bana verdiği yetkiye dayanarak, içim rahat hayatıma devam ederdim. Devir kötü, terapiste bile bazı şeyleri anlatırken tedirgin oluyorum. Geçen yıl o Hipokrat yemini etmiş hemşireler raporlarımın fotoğrafını çekip gazeteye servis ettiğinden beri “Babana bile güvenme” sözünün doğruluğuna inanıyorum.
İsminizin sözlükteki hangi kavrama karşılık yazılmasını isterdiniz?
Rögar. İrem Derici: Kanalizasyona inmek ve tıkanıklığı gidermek üzere yapılmış özel baca.
Sizi şu dönem en çok ne kızdırıyor?
Kararsızlığım. Her gün 45 radikal karar alıp erteliyorum. Bu da bir dönem gerçi, biliyorum. 2019’a kadar kendime fazla yüklenmeme kararı aldım.
En beğendiğiniz yeriniz?
Beynim. Aşığım kendilerine. Hayatımı çok zorlaştırsa da beni özel kılıyor. Daha görsel bakarsak da omuzlarımı çok severim, geniş geniş, güven veren.
Mezar taşınızda ne yazılsın isterdiniz?
Hırsından öldü.
İsminizi kendiniz koyma şansınız olsa ne koyardınız?
İsmimi çok seviyorum ama dünyada en çok sevdiğim kız ismi Alize’dir. Ben bir gün anne olursam ve kız çocuk dünyaya getirirsem, ha bir de eşimi ikna edersem adını Alize koymayı çok isterim. Alize, İngilizce, Fransızca gibi birçok dilde Türkçe’de okunduğu gibi okunur. Okumaya yurt dışına yolladığımda zorluk çekmesin. Hem rüzgar gibi essin, gürlesin, güçlü bir kadın olsun!
Aldığınız en ilginç hayran mesajı?
‘Sabıka Kaydı’ albümümde ‘Yanlış Alarm’ diye bir şarkı var, iki hafta önce klibi çıktı. Bundan tam iki ay önce Arda diye bir deliden şöyle bir mesaj geldi. “Yanlış Alarm’a klip çektiğini duyana kadar kaka yapmayacağım.” Protestonun böylesi, benimkiler de benim gibi kafadan kontak fark ettiysen.
Dünyadan bir şey kaldırmak isteseniz bu ne olurdu?
Para. İnsanı çirkin şekilde değiştiriyor.
Asla anlaşamayacağınız insan tipi?
Gerekli gereksiz herkese iltifat eden, herkesle can ciğer kuzu sarması olan kişiliksizler. Bir duruşun olsun ayol!
Satışı yasaklansın dediğiniz şey?
150 kalori üzerindeki bütün yiyecek ve içecekler kaldırılsın, hahaha! Yıldım keza, ömrüm diyetle geçiyor.
En güzel vücudu nasıl tarif edersiniz?
Temiz olan her vücut güzeldir. Misler gibi koksun. Yok kilolu, yok kaslı, yok sarkık... Ih, tertemiz olsun!
Son 10 yılda yaptığınız en cesur şey?
Gitgide daha da tımarhaneye bağlayan bir dünyada ünlü olmak sanırım. Her ağlayıp zırladığımda, “Anne yine yalan haber yapmışlar, neden böyle diyorlar bana” diye serzenişlere boğulduğumda, “Sen kaşındın” diyor annem.
Hangi duyu organınızdan vazgeçerdiniz?
Burundan büyük vazgeçerim. Koku, ya insana unutmaya çalıştığı birini hatırlatıyor, ya da iştah kabartıyor. Hem burnumu üç kere yaptırdım da anca bir şeye benzedi, hiç düşünmeden vazgeçerim.
En tuhaf karşılanacak takıntınız?
Yatak odasında ayna varsa kafayı yerim. Otellerde falan da örterim genelde uyumadan. Bir de yatağın hep kapıya yakın tarafında yatmak zorundayım. Bir şey olursa ilk ben kaçabileyim diye.
Son beş yılın en gıcık lafı?
Son beş yılın değil yüzyılın en gıcık lafı bazı basın bültenlerinin başlıklarında yazılan şu mevzu: İrem Derici Adana’yı salladı! Ulan neyi salladın? Sen fay hattı mısın? 30 şarkı söyledin, indin işte. Salladı, damga vurdu, esti, gürledi... Aman yani!
Sizce ideal dünya nasıl olmalı?
Herkesin kilolu olduğu, kimsenin diyet yapmadığı bir yer. Şelalelerden çikolata aksın, araba egzozlarından Urfa Dürüm çıksın, yağmur yerine gökten mantı yağsın. Yuvarlanıp gidelim be!
Asla başarısız olmayacağınızı bilseniz ilk ne yapardınız?
Çocuk. Ama ben kendi beynine zar zor hükmeden bir gelgit akıllı olduğum için çok korkuyorum başarısız olmaktan. Yetiştireceğim bireyin gerçekten pırlanta olmasını isterim, hem beni hem ülkesini gururlandırsın. “Vay be! Ne güzel yetiştirmiş annesi babası”dedirtsin insanlara.
Kendinize bir soru sorup cevabını da verir misiniz?
Ölmeden önce son kurduğun cümle ne olsun? Kına yakın kına, hadi eyvallah!
Hayatınız bir dizi olsa adı ne olurdu?
Bilinçli Bilinçsiz.
Geceden mi vazgeçersiniz gündüzden mi?
Gündüzü mümkün olduğunca yaşamamaya çalışıyorum. Evde asla perde açmam. ‘Yarasa İrem’ diyorlar bana evime gelenler. Gündüz çok gerçek, can sıkacak kadar gerçek. Gün ışığı tam bir şerefsiz, her şeyi bütün çirkinliğiyle göz önüne seriyor. Gece daha cool, gece daha yalnız, gece hataları örtüyor. Bir de gece daha cesur.
Erkekte ilk neye bakarsınız?
Beynine. O yoksa başka pek bir yere bakmamın manası yok. Bir de bön bakmasın konuşmasa da bir şey anlatsın bir bakışıyla.
Aşk için yaptığınız en çılgınca şey?
Vallahi yoğun bakıma düşüp bir ay yatacak kadar kendimden vazgeçmek sanırım.
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