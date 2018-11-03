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İsminizi kendiniz koyma şansınız olsa ne koyardınız?



İsmimi çok seviyorum ama dünyada en çok sevdiğim kız ismi Alize’dir. Ben bir gün anne olursam ve kız çocuk dünyaya getirirsem, ha bir de eşimi ikna edersem adını Alize koymayı çok isterim. Alize, İngilizce, Fransızca gibi birçok dilde Türkçe’de okunduğu gibi okunur. Okumaya yurt dışına yolladığımda zorluk çekmesin. Hem rüzgar gibi essin, gürlesin, güçlü bir kadın olsun!