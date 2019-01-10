İrem Derici-Ataberk Özdene çifti, aşklarını artık gizlemiyor. Keyifleri yerinde olan ikili, Doğu Ekspresi ile Kars'a gitti. İkiliye arkadaşları da eşlik etti.
Derici ve Özdene, tatilden kareleri ve 24 saatlik tren yolculukları sonrası deneyimlerini de sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Çiftin, mutlu halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
"İĞRENÇ ŞEYLER GÖRMEK ZORUNDA KALDIM"
YouTuber Gökçe Yıldırım, "İğrenç şeyler görmek zorunda kalmaktan dolayı üzüntülüyüm. Bir gün kendi bilgisayarımı açtım ve bilgisayarımda o kişinin oturumu açıktı. Orada ben her şeyi gördüm. Bütün yazışmaları, videoları, resimleri ve bir sürü iğrenç şeyleri... Herkes hakettiğini bir gün yaşar" demişti.
"PERAKENDE SATIŞ ÜRÜNÜ MÜ BU İNSANLAR?"
İrem Derici, çıkan haberlerin ardından, "Ben neymişim be abi, wow! Kudretim bir yere kadar arkadaşlar. Onu ayırdı, bunu alıktırdı, sevgilisini çaldı... E yeter. Perakende satış ürünü mü bu insanlar; aldı, çaldı? Gerizekalı mı bu insanlar? Cidden ünlü olmak bu denli heves edilecek bir şey değil. Hele ben bunu için hiç doğru bir "basamak" asla değilim. Bakın ünlü olunca böyle hedef tahtası oluyorsunuz. Vurun popçuya festivali. Hele konuşmayan, susan bir yapınız varsa geçmiş olsun. Cidden işimden ve mutluluğumdan başka hiçbir şey umurumda değil. Ben kendimi aşırı iyi tanıyorum ve kendime aşığım. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar" açıklamasını yapmıştı.
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