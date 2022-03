"OYUNCULUK SONU OLMAYAN BİR YOL"

Şimdiye kadar yer aldığı projeler arasında 'Sen Anlat Karadeniz'deki 'Nefes' karakterine yakın hissettiğini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, "Oyunculuk sonu olmayan bir yol, her seferinde istediğim başka bir karakter, heyecan yaratacak başka bir hikâye çıkıyor karşıma ve deneyimlerim artıyor. Hatalarımı görmek, bunlar üzerinde neler yapabileceğimi düşünmek için her seferinde sınırlarımı zorlamam gerekiyor. O yüzden uçsuz bucaksız bu yolda yürümek, yeni şeyler keşfetmek heyecan verici. Yepyeni şeyler öğrenmem ve bunun üzerine düşünmem gerekiyor, her karakter yeni bir keşif ve bu keşifler dipsiz bir kuyu." demişti.