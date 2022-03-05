"EVLİLİK BELKİ SÜRPRİZ OLUR!"

Daha önce, "Harika giden bir ilişkimiz var. Biz çok mutluyuz." açıklamasını yapan ünlü oyuncuya, evlilik düşünüp, düşünmedikleri soruldu.

Konuyla ilgili konuşan İrem Helvacıoğlu, "Bilmem, belki sürpriz olur. Şimdi çok güzel gidiyor ilişkimiz. Olursa öyle bir durum zaten haberiniz olur." ifadelerini kullandı.

2 Şubat'ta 32 yaşına basan İrem Helvacıoğlu, röportajın ardından, "O kadar çok yakışmayan bir pozisyondayım ki... Çünkü setten direkt buraya geldim." dedi.