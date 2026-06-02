        Haberler Ekonomi Para İş Bankası, Avrupa'nın en güçlü 10 banka markası arasında

        Brand Finance'in 2026 Banking 500 raporuna göre Türkiye İş Bankası, Avrupa'nın marka gücü en yüksek ilk 10 bankası arasına girdi. Üst üste üçüncü kez de Türkiye'nin en değerli banka markası oldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İş Bankası Genel Müdür Hakan Aran, bu gelişmeyi "artarak devam eden bir sorumluluk" olarak tanımladı

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 09:43 Güncelleme:
        Dünyanın önde gelen uluslararası marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance, bankacılık sektöründe en değerli markaların sıralandığı 2026 yılına ilişkin Banking 500 raporunu açıkladı.

        Türkiye İş Bankası, Avrupa’nın marka gücü en yüksek ilk 10 bankası arasında yer alırken aynı zamanda üst üste üçüncü kez en yüksek marka değeri ile Türkiye’de lider oldu.

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın Avrupa’nın en güçlü 10 banka markası arasına girmesini ve üst üste üçüncü kez “Türkiye’nin en değerli banka markası” seçilmesini, yalnızca bir başarı değil, aynı zamanda artan bir sorumluluk olarak değerlendirdi.

        Finansal göstergelerin ötesinde güven, yenilikçilik ve müşterilerle kurulan bağ gibi ölçütlere dayanan bu sıralamanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Aran, “Bu tür değerlendirmelerde yer almak, doğru yolda ilerlediğimizi hissettirir. Ama asıl önemli olan, her yeni güne bu güveni tazeleyecek bir heyecanla başlamak, kendimize müşterilerimiz ve ülkemiz için neyi daha iyi yapabileceğimizi sormak, bugün bu yanıtları teknoloji ve yapay zekanın sunduğu olanaklarla verirken odağımızın her zaman insan olduğunu unutmamak…” dedi.

        "OYUNUN KURALINI BELİRLEYEN TARAFTA YER ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Türk bankacılık sektörünün teknolojik ve finansal altyapısıyla küresel ölçekte rekabetçi bir noktada durduğuna dikkat çeken Aran, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Küresel arenada fark yaratmanın yolu, rekabeti ülke dışına taşımaktan, Türkiye’deki fintech’leri ve faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki oyuncuları rakip yerine yol arkadaşı olarak görmekten geçiyor. Trendlerin peşinden gitmek yerine bir adım önde olmaya; oyunun kuralını belirleyen tarafta yer almaya çalışıyoruz. İkinci yüzyılımızda güçlü dijital altyapımızla geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren, küresel ölçekle rekabet eden bir oyuncu olma yolunda ilerlerken, Avrupa’nın ilk 10 bankası arasında yer almak ve uluslararası arenada görünürlüğümüzü artırmak da stratejik önceliklerimiz açısından kıymetli.”

        Aran, uluslararası başarıların bu yolculuğun bir yansıması olduğunu, ancak asıl işin her gün yeniden kazanılması gereken müşteri güveni olduğunu da sözlerine ekledi.

