        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş Bankası'na ikinci kez özel bankacılıkta 'En iyi' ödülü - İş-Yaşam Haberleri

        İş Bankası'na ikinci kez özel bankacılıkta 'En iyi' ödülü

        Türkiye İş Bankası, Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri'nde üst üste ikinci kez "Özel Bankacılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülünü kazandı. Dünyanın önde gelen finans yayınlarından Euromoney tarafından Londra'da düzenlenen törende, ödülü İş Bankası Özel Bankacılık Müdürü Tuba Tepret aldı

        Giriş: 24.03.2026 - 15:26
        Tuba Tepret, Türkiye genelinde 13 Özel Bankacılık İhtisas Şubesiyle hizmet vermelerinin yanı sıra farklı müşteri gruplarına en etkili şekilde ulaşabilmek için “Co-private” adıyla hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.

        Tepret, “Halihazırda 20 Ticari İhtisas Şubemizde yer alan bu model ile ticari işletme sahipleri şahsi varlıklarıyla ticari varlıklarının yönetimini tek çatı altında kolaylıkla yönetebiliyor. Müşterilerimiz ve ailelerinin varlık yönetimine ilişkin bütün ihtiyaçlarını bütünsel bir bakış açısıyla ele alıyor; tek noktadan, kapsamlı ve ayrıcalıklı bir hizmet sunabiliyoruz. Ticari faaliyetlere yönelik uçtan uca sunduğumuz kredi, mevduat, kambiyo ve nakit yönetimi çözümleriyle şahsi varlık yönetimine yönelik ürün ve hizmetlerin bir arada sunulmasına dayanan modelimizin başarısı bu uluslararası ödüllerle de teyit ediliyor” diye konuştu.

        Gelişmiş dijital kanalları, kültür ve sanat sponsorluklarını ve kişiselleştirilmiş deneyimleri birleştiren bir yaklaşıma sahip olduklarını söyleyen Tepret, “Bugün varlık yönetiminde yüksek getirinin yanı sıra likidite yönetimi, riskten korunma stratejileri ve alternatif yatırım fırsatları konusunda etkili ve yaratıcı çözümler sunabilmek de büyük önem taşıyor. Piyasa dinamiklerini doğru bir şekilde değerlendiren ve değişen müşteri ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayan yapımızla İş Portföy, İş Yatırım, Anadolu Sigorta, Anadolu Emeklilik gibi grup şirketlerimizi de sürece dahil ederek, Privia markamız altında müşterilerimize tek merkezden hizmet sunuyoruz” dedi.

        İş Bankası Özel Bankacılık çatısı altında özel yatırım fonları, concierge hizmetleri, bireysel kredi çözümleri ve Privia Black kredi kartı ayrıcalıklarıyla müşterilerin finansal ve yaşam tarzına yönelik beklentilerine uygun ürün ve hizmetler geliştiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!

        İstanbul'da kan donduran kadın cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Bir çocuk annesi 29 yaşındaki Semanur Algül, daha önce aile içi şiddet gördüğü eşi 30 yaşındaki H.A. tarafından  öldürüldü. H.A., olaydan sonra evi ateşe vererek olaya, yangın süsü vermek istedi. Yapılan incelemede genç kadının önc...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        QuitGPT akımı Claude'a yaradı
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        İlber Ortaylı'nın ailesinden açıklama
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Kötü havada bayram ettiler
        Kötü havada bayram ettiler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        "Beşiktaş'ın mağduriyeti olacak, gereğini yapacağız"
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Aşkını uçurdu
        Aşkını uçurdu
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Erol Köse'nin cenazesi kızına teslim edildi
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Evlat vahşeti! Babasını boğdu, cesediyle aynı evde kaldı!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!