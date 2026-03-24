İş Bankası'na ikinci kez özel bankacılıkta 'En iyi' ödülü

Tuba Tepret, Türkiye genelinde 13 Özel Bankacılık İhtisas Şubesiyle hizmet vermelerinin yanı sıra farklı müşteri gruplarına en etkili şekilde ulaşabilmek için “Co-private” adıyla hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.

Tepret, “Halihazırda 20 Ticari İhtisas Şubemizde yer alan bu model ile ticari işletme sahipleri şahsi varlıklarıyla ticari varlıklarının yönetimini tek çatı altında kolaylıkla yönetebiliyor. Müşterilerimiz ve ailelerinin varlık yönetimine ilişkin bütün ihtiyaçlarını bütünsel bir bakış açısıyla ele alıyor; tek noktadan, kapsamlı ve ayrıcalıklı bir hizmet sunabiliyoruz. Ticari faaliyetlere yönelik uçtan uca sunduğumuz kredi, mevduat, kambiyo ve nakit yönetimi çözümleriyle şahsi varlık yönetimine yönelik ürün ve hizmetlerin bir arada sunulmasına dayanan modelimizin başarısı bu uluslararası ödüllerle de teyit ediliyor” diye konuştu.

Gelişmiş dijital kanalları, kültür ve sanat sponsorluklarını ve kişiselleştirilmiş deneyimleri birleştiren bir yaklaşıma sahip olduklarını söyleyen Tepret, “Bugün varlık yönetiminde yüksek getirinin yanı sıra likidite yönetimi, riskten korunma stratejileri ve alternatif yatırım fırsatları konusunda etkili ve yaratıcı çözümler sunabilmek de büyük önem taşıyor. Piyasa dinamiklerini doğru bir şekilde değerlendiren ve değişen müşteri ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayan yapımızla İş Portföy, İş Yatırım, Anadolu Sigorta, Anadolu Emeklilik gibi grup şirketlerimizi de sürece dahil ederek, Privia markamız altında müşterilerimize tek merkezden hizmet sunuyoruz” dedi.

İş Bankası Özel Bankacılık çatısı altında özel yatırım fonları, concierge hizmetleri, bireysel kredi çözümleri ve Privia Black kredi kartı ayrıcalıklarıyla müşterilerin finansal ve yaşam tarzına yönelik beklentilerine uygun ürün ve hizmetler geliştiriliyor.