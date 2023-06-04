İş dünyasından yeni Kabine değerlendirmesi

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, millet iradesiyle bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlayan yeni görev dönemini tebrik ettiğini belirterek, "Bu akşam açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Önceki dönem bakanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni dönem bakanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. İş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bakanlarımızla pozitif gündem odaklı bir işbirliği içerisinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da yeni bir icraat döneminin başladığını hatırlatarak, "Kaybedecek vaktimizin hiç olmadığı gerçeğinden hareketle; ülkemizin ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önceliğinin ekonomi ve üretim hayatımızdaki sorunların çözümü olması gerektiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kabine üyelerini kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevlerini devreden bakanlarımıza da ülkemize verdikleri kıymetli hizmetler için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise yeni kabineyi Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşmaya odaklanmış yetenekli ve liyakatlı bir kadro olarak gördüklerini vurguladı.

Avdagiç, yeni kabinenin özel sektörün beklentilerinin ötesinde, Türkiye'ye yeni vizyon ve marka değerleri kazandıracağını, 20 yılın üzerine gelecek 100 yılı inşa edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"İş dünyamız için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı olacaktır. İş dünyası olarak yakın çalışma içinde olduğumuz Ticaret, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızla yeni dönemde daha da verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak ekonomi yönetimine gereken katkıyı vereceğiz.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini değerlendirirken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok deneyimli bir lider. Türkiye Yüzyılı'na yakışır kadroların ince eleyip sık dokunarak oluşturulduğu aşikar. Özellikle enflasyonla ve faizle mücadeleden taviz verilmemesini bekliyor, 'üreterek büyüyen Türkiye' hedefinden vazgeçilmemesini temenni ediyoruz. Omuzlarında yük ağır, sorumlulukları büyük, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolara olan inancımız tam. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.