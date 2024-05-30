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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş Girişim ve Fiba Grubu’ndan Sportive ortaklığı   - İş-Yaşam Haberleri

        İş Girişim ve Fiba Grubu’ndan Sportive ortaklığı  

        İş Girişim, Sportive Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş'nin yüzde 50'sini Fiba Perakende'ye 480 milyon TL bedelle devrediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 22:06 Güncelleme: 30.05.2024 - 22:06
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        İş Girişim ve Fiba Grubu'ndan Sportive ortaklığı  
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        Türkiye İş Bankası Grubu şirketlerinden İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş Girişim), Sportive Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş’nin %50’sini, Fiba Grubu şirketlerinden Fiba Perakende’ye (Marka Mağazacılık A.Ş.) 480 milyon TL bedelle devrediyor.

        Perakende, toptan, takım sporları, kulüp – federasyon ve elit sporcu iş birlikleriyle Türkiye’nin 360 derece aktif spor şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Sportive’e dair devir işlemi, Rekabet Kurumu izninin alınması ve sözleşmede düzenlenen ön koşulların gerçekleşmesi ile birlikte tamamlanacak.

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