İş insanına silahlı saldırı kamerada!
İzmir'in Çeşme ilçesinde, iş insanı Fatih Fil'in silahlı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıya ilişkin polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor
İzmir'de olay, dün 20.30 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Hacı Memiş Caddesi'nde meydana geldi. İş insanı Fatih Fil, bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.
KANLAR İÇİNDE YERE DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Fatih Fil yere düşerken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iş insanı Fil, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
ARKASINDAN ATEŞ EDİP KAÇTI
Görüntülerde, şüphelinin Fil'in arkasından ateş edip kaçtığı, bu sırada sokaktaki bir kadının yaşadığı panik anları ve Fil'in arkadaşının saldırganı yakalamak için peşinden koştuğu anlar yer aldı.
POLİS, ZANLIYI ARIYOR
Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.