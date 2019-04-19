Alanyaspor’un Ganalı orta saha futbolcusu Isaac Sackey ile Beşiktaş’ın ilgilendiği iddia edildi.

Gana basınında çıkan haberde 36 yaşındaki Atiba’nın yerine genç bir isim arayan Beşiktaş yönetiminin, Sackey için çalışmalara başladığı iddia edildi. 1,90 boyundaki oyuncunun 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ŞENOL GÜNEŞ: FAVORİ BİZİZ

Öte yandan sezon sonunda takımdan ayrılacak olmasına rağmen saha kenarında ilk günkü heyecanıyla görev yapan Şenol Güneş, takımının arkasına aldığı rüzgarı sürdürmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcının oyuncularıyla sık sık görüşmeler yaparak takımına öz güven aşıladığı öğrenildi. Ligin şu anda uzak ara en iyi takımı olduklarını belirten Güneş “Şampiyonlar Ligi favorisi biziz. Ligde bizden daha iyi oynayan bir takım yok” diyerek oyuncularını motive ediyor.