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        Haberler Spor Basketbol STBL Isaia Cordinier, Anadolu Efes'te! - Basketbol Haberleri

        Isaia Cordinier, Anadolu Efes'te!

        Anadolu Efes, 28 yaşındaki Fransız basketbolcu Isaia Cordinieri kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:54
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        Isaia Cordinier, Anadolu Efes'te!
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        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız şutör oyun kurucu Isaia Cordinier'i transfer etti.

        Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncu Isaia Cordinier ile 2 sezonluk sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.

        28 yaşındaki basketbolcu, son olarak İtalyan ekibi Virtus Bologna'da forma giydi.

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