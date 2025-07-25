İshak Paşa Sarayı'nda eşsiz gün batımı manzarası

GEÇMİŞE YOLCULUK

İshak Paşa Sarayı'nda gün batımını izleyenler, tarihi atmosferin içinde unutmaz bir deneyim yaşıyor. Sarayın duvarlarındaki çini süslemeler, kervansaray tarzı yapılar ve Osmanlı mimarisine ait detaylar, tarih meraklılarını cezbediyor. Aynı zamanda bir kültür ve inanç merkezi olarak da önem taşıyan sarayda, o döneme ait konaklama alanları, ibadet yerleri ve çeşitli hücreler, ziyaretçilere tarihi bir yaşamın izlerini sunuyor.