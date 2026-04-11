        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 11 Nisan 2026 baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu, yükseldi mi?

        İstanbul'da barajlardaki su durumu, kentte yaşayan vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilerle birlikte barajların doluluk oranı her gün düzenli olarak kamuoyuna duyuruluyor. Peki, 11 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul barajlarında son tablo nasıl? Su seviyesi yüzde kaç olarak ölçüldü? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Giriş: 11.04.2026 - 10:51 Güncelleme:
        İstanbul’daki barajların doluluk oranı, şehirde yaşayan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan verilerle birlikte su seviyelerindeki son durum yakından takip ediliyor. İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının güncel doluluk oranları netleşirken, son günlerde etkili olan yağışların baraj seviyelerine olumlu katkı sağladığı görülüyor. Peki, 11 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…

        İSKİ 11 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 11 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,05 seviyesinde kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 92,37

        Darlık Barajı: yüzde 86,11

        Elmalı Barajı: yüzde 92,54

        Terkos Barajı: yüzde 56,12

        Alibey Barajı: yüzde 67,56

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,47

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,36

        Istrancalar Barajı: yüzde 76,36

        Kazandere Barajı: yüzde 62,10

        Pabuçdere Barajı: yüzde 57,99

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
