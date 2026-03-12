İSKİ 12 Mart 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul'da 12 Mart itibarıyla açıklanan baraj doluluk oranları, kentte son aylarda etkisini artıran yağışların su seviyelerine olumlu katkı sağladığını göstermişti. Peki 12 mart bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Giriş: 12.03.2026 - 09:59 Güncelleme:
1
Ocak ayında kritik seviyelere gerileyen su rezervleri, Mart ayı ile birlikte toparlanma sürecine girdi. İSKİ'nin paylaştığı son tabloda, genel doluluk oranının yüzde 40 seviyesi üzerinde olduğu gözlemlendi. Peki, 12 Mart 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
2
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %65,87
Darlık Barajı: %61,98
Elmalı Barajı: %86,87
Terkos Barajı: %29,27
Alibey Barajı: %35,94
Büyükçekmece Barajı: %34,88
Sazlıdere Barajı: %29,38
Istrancalar Barajı: %36,09
Kazandere Barajı: %56,49
3
12 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranı yüzde 45,95 olarak ölçüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ