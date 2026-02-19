İSKİ 19 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı güncel verilerle duyuruluyor. Ömerli, Elmalı, Terkos ve diğer barajlardaki doluluk oranı belli oldu. Yağan yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmişti. Peki, 19 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre, İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 40 seviyesini aştı. İşte güncel baraj doluluk oranı
İstanbul Baraj Doluluk Oranı Yüzde Kaç?
İSKİ’nin 19 Şubat 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 41,58 olarak kaydedildi
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %57,27
Darlık Barajı: %59,01
Elmalı Barajı: %90,54
Terkos Barajı: %26,51
Alibeyköy Barajı: %35,22
Büyükçekmece Barajı: %30,52
Sazlıdere Barajı: %26,01
Istrancalar Barajı: %79,86
Kazandere Barajı: %48,57
Pabuçdere Barajı: %27,67