İSKİ 20 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Ömerli, Elmalı, Büyükçekmece ve diğer barajlara etkisi de merak ediliyor. Daha önce İSKİ verilerine göre barajların genel doluluk oranı yüzde 20 seviyesine kadar gerilemişti. Peki, 20 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç?