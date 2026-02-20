Canlı
        İSKİ 20 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 20 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ tarafından Kazandere, Elmalı, Alibey, Büyükçekmece, Ömerli ve diğer barajlardaki doluluk oranını duyurdu. İstanbul barajları doluluk oranları, kentte son günlerde etkili olan yağışlarla beraber araştırılıyor. İşte güncel baraj doluluk oranları

        Giriş: 20.02.2026 - 10:20 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:20
        İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Ömerli, Elmalı, Büyükçekmece ve diğer barajlara etkisi de merak ediliyor. Daha önce İSKİ verilerine göre barajların genel doluluk oranı yüzde 20 seviyesine kadar gerilemişti. Peki, 20 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ tarafından bugün (20 Şubat) itibariyle yapılan ölçümlerde doluluk oranlarını yüzde 42.09 olarak ölçüldü.

        Ömerli Barajı: 57,82

        Darlık Barajı: 59,31

        Elmalı Barajı: %89,46

        Terkos Barajı: %27,05

        Alibey Barajı: %35,58

        Büyükçekmece Barajı: %31,02

        Sazlıdere Barajı: %26,33

        Istrancalar Barajı: %79,43

        Kazandere Barajı: %51,02

        Pabuçdere Barajı: %28,35

