        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 23 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 23 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. Alibey, Ömerli, Elmalı, Büyükçekmece ve diğer barajlara etkisi de merak ediliyor. Daha önce İSKİ verilerine göre barajların genel doluluk oranı yüzde 20-30 seviyesine kadar gerilemişti. Peki, 23 Şubat baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        Giriş: 23.02.2026 - 10:06 Güncelleme:
        1

        İSKİ tarafından Kazandere, Elmalı, Alibey, Büyükçekmece, Ömerli ve diğer barajlardaki doluluk oranını duyurdu. İstanbul barajları doluluk oranları, kentte son günlerde etkili olan yağışlarla beraber araştırılıyor. İşte güncel baraj doluluk oranları

        2

        23 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43,14 seviyesinde bulunuyor.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

        Ömerli barajı 59,23

        3

        Darlık barajı 59,95

        Elmalı barajı 90,21

        Terkos barajı 27,73

        Alibey barajı 35,87

        Büyükçekmece barajı 32,52

        Sazlıdere barajı 26,98

        Istrancalar 71,22

