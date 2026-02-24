Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 24 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum ne?

        İSKİ 24 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum ne?

        İSKİ 24 Şubat 2026 İstanbul barajlarının güncel verilerini yayınladı. İstanbul'un su kaynakları olan Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Terkos, Pabuçdere, Kazandere, Istrancalar barajlarındaki son durum belli oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 09:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 24 Şubat 2026 baraj doluluk oranını paylaştı. Son zamanlarda etkili olan yağışların ardından barajların su seviyelerinde artış olup olmadığı merak ediliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        2

        24 ŞUBAT 2026 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 24 Şubat 2026 barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 43,39 seviyesinde kaydedildi.

        Elmalı Barajı: Yüzde 89,71

        Darlık Barajı: Yüzde 60,29

        Ömerli Barajı: Yüzde 59,73

        Istrancalar Barajı: Yüzde 66,67

        Alibey Barajı: Yüzde 36,02

        Büyükçekmece Barajı: Yüzde 32,86

        3

        Terkos Barajı: Yüzde 27,87

        Sazlıdere Barajı: Yüzde 27,26

        Pabuçdere Barajı: Yüzde 29,94

        Kazandere Barajı: Yüzde 55,07

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu