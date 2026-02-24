İSKİ 24 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum ne?
İSKİ 24 Şubat 2026 İstanbul barajlarının güncel verilerini yayınladı. İstanbul'un su kaynakları olan Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Alibey, Elmalı, Sazlıdere, Terkos, Pabuçdere, Kazandere, Istrancalar barajlarındaki son durum belli oldu. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 24 Şubat 2026 baraj doluluk oranını paylaştı. Son zamanlarda etkili olan yağışların ardından barajların su seviyelerinde artış olup olmadığı merak ediliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı
24 ŞUBAT 2026 İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 24 Şubat 2026 barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 43,39 seviyesinde kaydedildi.
Elmalı Barajı: Yüzde 89,71
Darlık Barajı: Yüzde 60,29
Ömerli Barajı: Yüzde 59,73
Istrancalar Barajı: Yüzde 66,67
Alibey Barajı: Yüzde 36,02
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 32,86
Terkos Barajı: Yüzde 27,87
Sazlıdere Barajı: Yüzde 27,26
Pabuçdere Barajı: Yüzde 29,94
Kazandere Barajı: Yüzde 55,07
