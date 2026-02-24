İSKİ 24 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 24 Şubat 2026 baraj doluluk oranını paylaştı. Son zamanlarda etkili olan yağışların ardından barajların su seviyelerinde artış olup olmadığı merak ediliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı