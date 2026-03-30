Haftanın ilk gününde İstanbul barajlarındaki son durum araştırmaları hız kazandı. İstanbul baraj doluluk oranları, son günlerde etkili olan yağışların katkısıyla yükselişini sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, kente su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı Barajı tamamen dolarak yüzde 100 seviyesine yükseldi. Bu kapsamda "İstanbul barajları olan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı...