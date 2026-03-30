İSKİ 30 Mart verileri: İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul barajlarının doluluk oranları gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde kent genelinde etkili olan sağanak yağmurlar, barajların su seviyesini yükseltmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan veriler doğrultusunda İstanbul'un su sağlayan barajlardan biri olan Elmalı Barajı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Peki, 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...
Haftanın ilk gününde İstanbul barajlarındaki son durum araştırmaları hız kazandı. İstanbul baraj doluluk oranları, son günlerde etkili olan yağışların katkısıyla yükselişini sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, kente su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı Barajı tamamen dolarak yüzde 100 seviyesine yükseldi. Bu kapsamda "İstanbul barajları olan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde kaç oldu?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı...
İSKİ 30 MART BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 30 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 58,03 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARININ SON DURUMU
Ömerli Barajı: yüzde 81,65
Darlık Barajı: yüzde 73,63
Elmalı Barajı: yüzde 100
Terkos Barajı: yüzde 42,94
Alibey Barajı: yüzde 52,75
Büyükçekmece Barajı: yüzde 42,72
Sazlıdere Barajı: yüzde 35,62
Istrancalar Barajı: yüzde 99,47
Kazandere Barajı: yüzde 60,16
Pabuçdere Barajı: yüzde 30,64