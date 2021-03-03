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İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları: 3 Mart 2021 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak planlı su kesintileri araştırılıyor. Özellikle pandemi sebebiyle evden çalışanların sayısının artması İstanbul su kesintisi aramalarının çoğalmasına neden oldu. 3 Mart Çarşamba günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyurularını İstanbullularla paylaştı. 3 Mart Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları: 3 Mart 2021 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. 3 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Pendik, Beykoz ve Küçükçekmece'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 3 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

3 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Çiğdem Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.03.2021 09:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Atakent Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.03.2021 10:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Kaynarca Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:03.03.2021 10:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?

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