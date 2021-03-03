Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. 3 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Pendik, Beykoz ve Küçükçekmece'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 3 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

3 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.03.2021 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.





Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.03.2021 10:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 03.03.2021 10:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



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