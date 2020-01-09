Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Ocak Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt, K.Çekmece ve Pendik ilçelerinde 9 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
9 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmangazi Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-09 09:39:18.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-09 08:59:20.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sanayi Mah,Pendik,Kurtköy Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-09 01:09:36.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR