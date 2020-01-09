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İSKİ su kesintisi 9 Ocak: Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ocak Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Esenyurt, K.Çekmece ve Pendik ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

9 Ocak İSKİ su kesintisi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 9 Ocak Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenyurt, K.Çekmece ve Pendik ilçelerinde 9 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

9 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Osmangazi Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-09 09:39:18.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-09 08:59:20.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Sanayi Mah,Pendik,Kurtköy Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-09 01:09:36.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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