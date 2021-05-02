Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolDiğer
ABONE OL

İskoçya derbisinde Rangers, Celtic'i 4-1 yendi

İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisini, Celtic'i 4-1 yenen Rangers kazandı

İskoçya derbisinde Rangers, Celtic'i 4-1 yendi
AA

Ligdeki şampiyonluk grubu maçlarının 3. haftası, Glasgow kentinin iki köklü kulübü Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getirdi.

Ev sahibi Rangers, 26 ve 57. dakikada Roofe, 33. dakikada Morelos, 90+2'nci dakikada Defoe'nun attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

McGregor'un kırmızı kart görmesiyle 26. dakikada 10 kişi kalan Celtic'in golü de 30. dakikada Edouard'an geldi.

Normal sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers, puanını 96'ya yükseltti. İkinci sıradaki Celtic ise 73 puanda kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i
FUTBOLTerim'in 11'i!
Spor yazarlarından Beşiktaş - Hatayspor maçı yorumu
FUTBOL"Dünyada örneği yok!"
Ekuban'a Sampdoria ile St. Etienne talip!
FUTBOLEkuban İtalya'ya yakın!
Fransa'da manşetlerde Burak ve Zeki var!
FUTBOLManşetlerde Burak ve Zeki var!
'Fenerbahçe Amuzu'ya teklif yaptı' iddiası!
FUTBOL'Fenerbahçe teklif yaptı' iddiası!
Beşiktaş'tan şampiyonluk kupası açıklaması
FUTBOLBeşiktaş'tan şampiyonluk kupası açıklaması
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek
FUTBOLFenerbahçe, Erzurum'u konuk edecek
İbrahim Yıldız: Beşiktaş şampiyonluğa inanmış
FUTBOL"Beşiktaş şampiyonluğa inanmış"
Altay'da Mustafa Denizli rüzgarı
FUTBOLAltay'da Mustafa Denizli rüzgarı
Bugün kimin maçı var? 2 Mayıs Pazar Süper Lig maç programı açıklandı! Hangi maç hangi kanalda?
FUTBOL2 Mayıs bugün hangi maçlar var?