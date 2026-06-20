Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası İskoçya - Fas: 0-1 (MAÇ ÖZETİ) - Fas 2026 Dünya Kupası'nda İskoçya'yı tek golle devirdi

        İskoçya - Fas: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Fas, İskoçya'yı 1-0 yenerek puanını 4'e çıkardı. Afrika ekibine galibiyeti getiren golü Saibari kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 05:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fas, İskoçya'yı tek golle devirdi!

        2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Fas, İskoçya'yı 1-0 yendi.

        Fas, İskoçya kalesine ilk gelişinde golü buldu. 2. dakikada sağ kanattan gelişen Fas atağında Diaz, savunmanın arkasına hareketlenen Saibari’yi topla buluşturdu. Saibari, ceza alanında dar açıdan yaptığı etkili vuruşla kaleci Gunn’ın yanından topu filelere gönderdi: 1-0.

        Saibari’nin 71. saniyedeki golü turnuvanın şu ana kadarki en erken golü olurken, Faslı futbolcu, Mısırlı Muhammed Salah'tan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında ağları sarsan ikinci Afrikalı oyuncu olarak tarihe geçti.

        Hakimi'nin etkili oyunuyla Fas'ın sağ kanattan yüklendiği ilk yarı boyunca çok fazla kademe hatası yapan İskoçya, topu kontrol etmede ve rakibine karşılık vermekte zorlandı.

        REKLAM

        İlk yarı Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        Fas, ikinci yarının hemen başında da üst üste yakaladığı pozisyonlarla ikinci gole yaklaştı. 49. dakikada El Khannouss'un sol taraftan ceza alanına girer girmez içeri çıkardığı topa Saibari vurdu ancak önce savunmaya sonra üst direğe çarpan top kornere gitti.

        52. dakikada sağ taraftan Hakimi'nin kullandığı korner atışında, ön direkte El Khannouss topu kafayla vurdu. Kaleci Gunn son anda meşin yuvarlağı çelerek kritik bir kurtarış yaptı.

        64. dakikada McTominay'ın pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Christie'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

        85. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan McTominay'ın şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

        İskoçya, ikinci yarıda oyuna giderek daha fazla ortak oldu ve pozisyonlar yakaladı ancak beraberlik golünü bulamadı.

        Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fas, puanını 4'e çıkardı. İskoçya ise 3 puanda kaldı.

        REKLAM

        Stat: Boston

        Hakemler: Ilgiz Tantashev, Andrey Tsapenko, Timur Gaynullin (Özbekistan)

        İskoçya: Gunn, Hanley, Hendry, Tierney (Dk. 60 Doak), Patterson (Dk. 89 Ralston), McTominay, Ferguson, Robertson, McGinn (Dk. 89 Stewart), Christie (Dk. 72 McLean), Adams (Dk. 71 Dykes)

        Fas: Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Diaz (Dk. 84 Echghouyab), Ounahi (Dk. 90 Mourabet), El Khannouss (Dk. 84 Talbi), Saibari (Dk. 84 Rahimi)

        Gol: Dk. 2 Saibari (Fas)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Diop (Fas), Dk. 65 Robertson (İskoçya)

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı: İstanbul Maltepe'de dün İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı bilgisine ulaşıldı, soruşturma devam ediyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        San Francisco'da Türk coşkusu!
        San Francisco'da Türk coşkusu!
        ABD gruptan çıkmayı garantiledi!
        ABD gruptan çıkmayı garantiledi!
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Kafasına taşla vurularak öldürülmüş!
        Kafasına taşla vurularak öldürülmüş!
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı
        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        'Arınmadan korkuyorlar'
        'Arınmadan korkuyorlar'
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası