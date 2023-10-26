İŞKUR 35 bin işçi alımı yapıyor! İŞKUR 35 bin beden işçisi alımı başvuru şartları neler?

İŞKUR 35 bin işçi alımı yapıyor! İŞKUR 35 bin beden işçisi alımı başvuru şartları neler?

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) özel ve kamu sektörüne olmak üzere toplamda 35.648 beden işçisi alacak. En az ilkokul mezunu olma şartı aranan iş ilanına yönelik İŞKUR işçi alımı şartları ve başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte, konuya dair detaylar...