Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) 2019 yılı Eylül ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. Buna göre İŞKUR eylül ayında 182 bin 644 kişiyi işe yerleştirdi. İşe yerleştirilenlerin yüzde 65.8'i erkek oldu. Eylül ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenlerin sayısı bir önceki aya göre yüzde 75.8, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 72.5 arttı.

SATIŞ DANIŞMANLARI İLK SIRADA

Böylece yılın ilk 9 ayında İŞKUR yüzde 67.'i erkek olmak üzere toplam 1 milyon 129 bin kişiyi işe yerleştirmiş oldu. İşe yerleştirmeler söz konusu dönemde geçen yılın ilk 9 ayında göre yüzde 30.1 yükseldi. Ocak-Eylül döneminde en fazla işe yerleştirme sırasıyla satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve güvenlik görevlisi mesleklerinde gerçekleşti.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI YÜZDE 29 ARTTI

Yayımlanan verilere göre eylül itibarıyla Türkiye'deki toplam kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.4 artarak 2 milyon 53 bine ulaştı. İşsiz sayısı ağustos ayına göre ise yüzde 0.02 yükseldi. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49.4'u erkek, yüzde 50.6'sı ise kadın oldu. Kadın işsiz sayısı daha fazla olsa da kadın işsiz sayısı son 1 yılda yüzde 26.5 artarken, erkek işsiz sayısındaki yükseliş yüzde 32.5'i buldu.

AÇIK İŞ SAYISI 188 BİNİ AŞTI

Bunun yanında İŞKUR'un eylül ayında işverenlerden aldığı açık iş sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.9 artarak 188 bin 422'ye yükseldi. Eylül ayında alınan açık iş sayısının yüzde 99.4'ü özel sektörden geldi. Kamudan alınan açık iş sayısında yüzde 41.7'lik düşüş yaşandı. Ocak-eylül döneminde alınan açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.4 azalarak 1 milyon 623 bine geriledi.