İşkur Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: İşkur Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?

İşgücü alanının desteklenmesini sağlayan çalışmalarda bulunan İŞKUR, işsizliğin önüne geçmek konusunda son derece başarılıdır. Çalışan ve iş bulma konusunda etkili bir destekçi olan platform, mevcut kurs programlarının sunulması ve yürütülmesi noktasında da rol sahibidir. Bu noktada İŞKUR cumartesi açık mı, öğle arası saati kaçta? gibi soruların yanıtları da sıkça araştırılır. Siz de bu soruların cevabını merak ediyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz…

İŞKUR MESAİ SAATLERİ 2025

İŞKUR mesai saatleri 2025 yılında da güncel verilerle sunulur. Bu kurumun her şubesi birbirinden farklı saatlerde açılır. Ancak çoğunlukla ülke genelinde haftanın çalışma günlerinde belirli mesai saatleri vardır. İŞKUR;

Hafta içi: 08.30’da açılır, 17.00’de kapanır.

Öğle arası tatili: 12.30 - 13.30 arasıdır.

Mesai saatleri dışında kalan zamanlarda İŞKUR personellerinin herhangi bir işlem yapması mümkün değildir. Bu nedenle işiniz acilse kuruma erken gelmenizde fayda vardır.

İŞKUR KAÇTA AÇILIYOR?

Peki İŞKUR kaçta açılıyor? İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun açılış saati, her yıl olduğu gibi bu yıl da güncel şekilde sunulmuştur. Bu kurum da diğer devlet kurumlarında olduğu gibi sadece belirli saatlerde hizmet verir. Şubeden şubeye değişmekle birlikte İŞKUR’un sabah açılış saati çoğunlukla 08.30’dur.

İŞKUR KAÇTA KAPANIYOR?

Bu noktada akıllara “İŞKUR kaçta kapanıyor?” sorusu gelmiş olabilir. Bu kurumun şube ve merkezleri, hemen hemen aynı saat diliminde açıldığı için kapanış saatleri de benzerdir. Bazı dönemlerde yoğunluğa bağlı olarak işlemlerde yavaşlama olduğundan mümkün olduğunca erken gelmeniz faydalı olacaktır. O gün fiziksel olarak şubeye gitmeniz mümkün değilse İŞKUR ile ilgili işlemlerinizi e- Devlet üzerinden yapmayı deneyebilirsiniz. PTT’den temin edebileceğiniz ücretsiz e- Devlet şifresini kullanarak sisteme giriş yapabilir ve kurumda yapacağınız işlemleri online ortamda halledebilirsiniz.

İŞKUR KAÇA KADAR AÇIK?

İŞKUR kaça kadar açık? Bu sorunun yanıtı çoğunlukla 17.00’dir. Hafta içi günlerinde hizmet veren kurum, çoğunlukla akşam 17.00’de kapanır. Açılış saatinin daha erken olduğu yerlerde kapanış saati 17.00’den önce olabilir. Aciliyetiniz varsa bu saate kalmamanız, mümkün olduğunca erken gelmeniz en iyisidir.