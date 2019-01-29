İŞKUR TYP kapsamında 80 bin personel alımı yapacağını yayınlandı. İş arayan vatandaşların çalışma hayatından kopmalarını engellemek, işsizlere geçici gelir desteği sağlamak amacıyla düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 2019 alımları başladı. Peki, İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2019

Sağlık, Adalet, Milli Eğitim ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı TYP kapsamında ilana çıktı. Bakanlıklar arasında imzalanan 'güvenli okul, güvenli gelecek' protokolü ile okullara, İŞKUR kanalıyla temizlik, bakım, onarım için 60 bin kişilik ödenek il müdürlüklerine aktarılacak. 20 bin güvenli eğitim koordinasyon görevlisi alınacak.

İŞKUR personel alımı başvurularını internet adresi üzerinden ya da size en yakın İŞKUR binasına giderek başvuru formu doldurabileceksiniz.



İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),

- TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

- İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.