İŞKUR personel alımı ne zaman 2020

İŞKUR tarafından ilan edilen TYP (Toplum Yararına Program) personel alımı pek çok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. İş arayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren İŞKUR personel alımı ne zaman? İŞKUR başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç)

TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak

İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR TYP başvurusu https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx web üzerinden yapılır.

İŞKUR TYP personel alımı ne zaman?

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