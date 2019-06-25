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İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvurusu için milyonlarca vatandaş araştırma yapmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Çalışma Programı başvuru tarihini açıkladı. Selçuk ‘"Üniversiteli gençlerimiz başvurularını 25-28 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden yapabilecek" dedi. Peki, Sosyal Çalışma Programı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceği Program için başvuruların İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kabul edilecek. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortaları karşılanacak.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sosyal çalışma programına başvurular bugün başlıyor. Sosyal Çalışma Programları(SÇP) için başvuruların 25 Haziran 2019 tarihinde başlayacak ve 4 gün sürecek.



İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

3 aylık Sosyal Çalışma Programına katılmak isteyen kişiler İŞKUR internet sitesinde öncelikle İŞKUR İŞ veren girişi yaparak ardından Sosyal Çalışma Programı kategorisine tıklayarak başvuruda bulunabileceksiniz. Program No, İl, Program tarihleri, Çalışma Alanı, Uygulama Alanı ve İşyeri Türü kutucukları doldurmanız gerekmektedir.

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVUR

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE KADAR SÜRECEK?

SÇP’lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.

Bakan Selçuk ‘Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar’ dedi.

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, “Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz.” dedi.