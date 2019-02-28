İŞKUR, kura ile son dönemde pek çok kamu kurum ve kuruluşlarına personel istihdamında rol alıyor. Son olarak Genlik ve Spor Bakanlığı, 3 bin 243 personeli İŞKUR üzerinden kura yöntemiyle istihdam edilmek üzere ilan açtı. Kurumdan İŞKUR kura sonuçlarının 27 Şubat Çarşamba yani dün açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak adayların beklediği sonuçlar dün bir türlü açıklanmadı. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı, İŞKUR kura sonuçlarına dair gece yarısı bir açıklama yaptı. Genlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de (www.gsb.gov.tr) bulunan duyuru şu şekilde...

İŞKUR KURA SONUÇLARI İÇİN GSB'DEN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçlarıyla ilgili beklenen duyuru bir türlü gelmeyince GSB yeni duyuru yayımlayarak, kura sonuçlarının Bakanlığa iletilmediği, kura sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldığında internet sayfasında yer alacağı belirtildi. GSB Sürekli işçi alımlarıyla ilgili internet sitesinden, "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi. Ayrıca bakanlık üzerinde aşağıdaki sayfa sonuçların açıklanacağı sayfa olarak duyuruldu.

GSB İŞKUR KURA SONUÇLARI BU SAYFADA AÇIKLANACAK

İŞKUR, SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar),otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek.

Temizlik görevlisi olarak alınacaklar engelli ve eski hükümlüler arasından seçilecek. Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı ise kura ve sözlü sınavla yapılacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek.

Muhasebeci ve gençlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan 2018 KPSS'nin P3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.